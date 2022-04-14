Продать или приобрести дорогие брендовые часы довольно просто - достаточно обратиться в ломбард «Московский», который предлагает услуги по выкупу и покупке фирменных аксессуаров известных компаний в Москве.

Условия приема и выкупа

Мы готовы принять элитные швейцарские часы даже в сломанном виде. Главное, чтобы они были действительно оригинальные. На стоимость предмета залога влияет несколько факторов:

Реальная цена изделия на рынке.

Состояние и внешний вид.

Наличие коробки, документов и иного комплекта.

Стоимость изделия и их уникальность. Инкрустированные модели, выполненные в единичном экземпляре, стоят дороже, чем более распространенные.

Мы принимаем и новые, и б/у мужские наручные часы - золотые, платиновые, с драгоценными камнями и без. Благодаря ломбарду «Московский» можно выгодно продать или купить фирменные изделия по привлекательным ценам. Выдача наличных по займу осуществляется в течение 5 минут.

Процесс выкупа часов

Выкуп часов - простая и быстрая процедура. Перед выдачей денежных средств осуществляется глубокая оценка вашего имущества профессиональными оценщиками, с использованием специального оборудования. В процессе оценки определяется итоговая стоимость изделия.

Ломбард выдает средства в размере до 70% от текущей рыночной стоимости товара с учетом реального состояния. Размер ссуды может достигать 49 миллионов рублей.

Чтобы осуществить выкуп, необходимо:

Позвонить и рассказать об имеющейся ценности. Название бренда, модели, срока использования и состояния позволит рассчитать предварительную оценку залогового товара.

Предварительно записаться на процедуру, в удобный для вас день и время.

Прийти в ломбард, взяв с собой элитные швейцарские часы и все, что входило в комплект.

Предоставить оценщику аксессуар и все документы, упаковку для полноценной и быстрой оценки.

Узнать итоговую стоимость, предложенную сотрудником ломбарда, и при согласии с ней - получить деньги.

Всем посетителям ломбард «Московский» гарантирует полную конфиденциальность при осуществлении процесса сдачи под залог элитных наручных часов. У нас в продаже есть эксклюзивные модели швейцарского производства, инкрустированные драгоценными камнями.