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AQUANAUT 5267/200A-011
Patek Philippe

AQUANAUT 5267/200A-011

ЧАСЫ ЖЕНСКИЕ AQUANAUT 5267/200A-011 С КВАРЦЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ..

По запросу

ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPH
Audemars Piguet

ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPH

ЧАСЫ ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPH 44MM 26420SO.OO.A002CA.01..

$55 000

ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPH
Audemars Piguet

ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPH

ЧАСЫ ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPH 43MM 2022 ГОДА 26420TI.OO.A027CA.01..

$54 900

ROYAL OAK 33ММ
Audemars Piguet

ROYAL OAK 33ММ

ЧАСЫ КВАРЦЕВЫЕ ROYAL OAK 33ММ С БРИЛЛИАНТАМИ 67651ST.ZZ.1261ST.01..

$37 900

PERPETUAL CALENDAR RETROGRADE
Patek Philippe

PERPETUAL CALENDAR RETROGRADE

PATEK PHILIPPE PERPETUAL CALENDAR RETROGRADE 5496P-015..

По запросу

CODE 11.59
Audemars Piguet

CODE 11.59

ЧАСЫ CODE 11.59 ХРОНОГРАФ ИЗ 18-КАРАТНОГО РОЗОВОГО ЗОЛОТА 26393OR.OO.A027KB.01..

По запросу

SUBMARINER 'HULK'
Rolex

SUBMARINER 'HULK'

SUBMARINER DATE 40MM STEEL CERAMIC 116610LV 'HULK'..

$28 900

DATEJUST II
Rolex

DATEJUST II

ЧАСЫ ROLEX  DATEJUST II 41MM 116300..

$14 500

AQUANAUT TRAVEL TIME 5164A-001
Patek Philippe

AQUANAUT TRAVEL TIME 5164A-001

AQUANAUT TRAVEL TIME 5164A-001..

По запросу

TOURBILLON 6000V/110A-B544
Vacheron Constantin

TOURBILLON 6000V/110A-B544

OVERSEAS TOURBILLON 6000V/110A-B544 42.5 MM..

По запросу

OVERSEAS
Vacheron Constantin

OVERSEAS

VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS  5500V/110A-B148..

$76 000

ANNUAL CALENDAR REGULATOR
Patek Philippe

ANNUAL CALENDAR REGULATOR

ANNUAL CALENDAR REGULATOR 5235/50R-001..

$63 500

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«Ломбард часов Московский»

Продать или приобрести дорогие брендовые часы довольно просто - достаточно обратиться в ломбард «Московский», который предлагает услуги по выкупу и покупке фирменных аксессуаров известных компаний в Москве.

Условия приема и выкупа

Мы готовы принять элитные швейцарские часы даже в сломанном виде. Главное, чтобы они были действительно оригинальные. На стоимость предмета залога влияет несколько факторов:

  • Реальная цена изделия на рынке.
  • Состояние и внешний вид.
  • Наличие коробки, документов и иного комплекта.
  • Стоимость изделия и их уникальность. Инкрустированные модели, выполненные в единичном экземпляре, стоят дороже, чем более распространенные.

Мы принимаем и новые, и б/у мужские наручные часы - золотые, платиновые, с драгоценными камнями и без. Благодаря ломбарду «Московский» можно выгодно продать или купить фирменные изделия по привлекательным ценам. Выдача наличных по займу осуществляется в течение 5 минут.

Процесс выкупа часов

Выкуп часов - простая и быстрая процедура. Перед выдачей денежных средств осуществляется глубокая оценка вашего имущества профессиональными оценщиками, с использованием специального оборудования. В процессе оценки определяется итоговая стоимость изделия.

Ломбард выдает средства в размере до 70% от текущей рыночной стоимости товара с учетом реального состояния. Размер ссуды может достигать 49 миллионов рублей.

Чтобы осуществить выкуп, необходимо:

  • Позвонить и рассказать об имеющейся ценности. Название бренда, модели, срока использования и состояния позволит рассчитать предварительную оценку залогового товара.
  • Предварительно записаться на процедуру, в удобный для вас день и время.
  • Прийти в ломбард, взяв с собой элитные швейцарские часы и все, что входило в комплект.
  • Предоставить оценщику аксессуар и все документы, упаковку для полноценной и быстрой оценки.
  • Узнать итоговую стоимость, предложенную сотрудником ломбарда, и при согласии с ней - получить деньги.

Всем посетителям ломбард «Московский» гарантирует полную конфиденциальность при осуществлении процесса сдачи под залог элитных наручных часов. У нас в продаже есть эксклюзивные модели швейцарского производства, инкрустированные драгоценными камнями.

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